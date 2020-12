Arriva il regalo di Natale dell’Associazione William Bottigelli: 35 buoni spesa del valore di 200 euro, che verranno assegnati ad altrettante famiglie segnalate dal Servizio Minori e famiglie del Comune di Piacenza.

Dopo gli onori di casa di Cristina Ponginibbi, che ha ospitato l’evento, Mario Chitti, membro della William Bottigelli, ha ricordato come l’associazione quest’anno diventi maggiorenne, e per questo si senta ancora più responsabilizzata: “Abbiamo voluto concentrare gli sforzi sulla nostra città, che esce da un periodo difficilissimo. Come sempre, vogliamo caratterizzarci per la nostra affidabilità e trasparenza, scaricando a terra iniziative concrete. Un ringraziamento va al gruppo Famila Galassia, partner dell’iniziativa”.

L’assessora ai Servizi Sociali Federica Sgorbati ha ringraziato l’associazione, ricordando come “mai come quest’anno si sentiva il bisogno di interventi concreti a favore delle famiglie indigenti seguite dal nostro servizio, che dopo il lockdown sono aumentate da 300 a 351. La sospensione dei servizi educativi, in particolare, ha messo in difficoltà le famiglie che, godendo della retta gratuita, ricevevano un sollievo economico dai pasti erogati giornalmente ai figli dalle mense scolastiche”.

Daniele Cacia, ex bomber biancorosso e vicepresidente dell’associazione, ha chiuso l’incontro portando i saluti del presidente Eusebio Di Francesco e auspicando, per il futuro, che l’iniziativa possa essere replicata e potenziata: “Diamoci l’obiettivo di passare da 35 a 40 famiglie, per l’anno prossimo, e di continuare in questa collaborazione con le istituzioni a vantaggio della comunità piacentina intera”.