Il vescovo Adriano Cevolotto in visita alla comunità islamica di Piacenza

Il vescovo Adriano in visita alla comunità islamica di Piacenza. Nelle scorse settimane i rappresentanti della comunità islamica avevano espresso l’intenzione di poter incontrare il nuovo vescovo, da poco arrivato a Piacenza. Una richiesta alla quale il vescovo Adriano ha ‘rilanciato’, dicendosi invece disponibile a venire in sede. E così è stato: per la prima volta il presule di Piacenza ha visitato i locali dell’associazione, intrattenendosi per quasi due ore con i rappresentanti dell’associazione.

“Abbiamo sempre posto fiducia nell’operato della Chiesa e in particolar modo in quella di Piacenza. In monsignor Cevolotto abbiamo trovato un interlocutore attento – ha detto Yassine Baradai, direttore della comunità islamica piacentina -; il fatto che abbia deciso di incontrarci nella nostra sede, in una delle sue prime uscite pubbliche, è molto positivo. Abbiamo parlato di Piacenza e delle attività che svolgiamo all’interno del centro. Abbiamo visioni simili, per quanto riguarda la promozione del dialogo interreligioso, così come della promozione della solidarietà in un momento di crisi forte come questo”.