Il Vescovo Adriano in visita all’Università Cattolica di Piacenza

Il nuovo Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio Mons. Adriano Cevolotto, si è recato per la sua prima visita ufficiale nella sede piacentina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

All’incontro di giovedi mattina con i vertici dell’Ateneo, che si è tenuto nella Sala Consiglio del campus, erano presenti il Rettore della Cattolica, professor Franco Anelli, l’Assistente Ecclesiastico Generale, Monsignor Claudio Giuliodori, il Direttore generale, dottor Paolo Nusiner, insieme ai presidi della facoltà piacentine dell’Ateneo del Sacro Cuore, professori Anna Maria Fellegara (Economia e Giurisprudenza), Marco Trevisan (Scienze Agrarie, alimentari e ambientali) e Domenico Simeone (Scienze della Formazione), nonché il direttore di sede Mauro Balordi.

Il Rettore Anelli ha accolto Monsignor Cevolotto, cui ha presentato il polo universitario piacentino, evidenziando l’identità e le specificità del campus, che unisce ricerca d’eccellenza e linee di didattica originali, particolarmente vocate all’internazionalizzazione. Il Rettore Anelli ha poi rimarcato lo stretto rapporto che la sede di Piacenza della Cattolica ha con il territorio e il profondo legame con la Diocesi di Piacenza-Bobbio. Dopo una breve visita alle strutture del campus, Monsignor Cevolotto ha presieduto la Celebrazione Eucaristica. Nel corso dell’Omelia il Vescovo ha chiesto “al Signore che il tempo liturgico che stiamo vivendo, che è quello dell’Avvento, ci aiuti a far crescere le qualità, che sono spirituali e umane, dell’attesa. Anche il tempo della formazione, il tempo accademico e quello della ricerca hanno bisogno di attese; è un tempo nel quale ancora non si dà qualcosa, ma che è già fecondo per come lo si vive”.