Il VO2 Team Pink conferma e rilancia per il 2021 con la novità della squadra Donne Elite

Una novità storica e di rilievo, a maggior ragione in un periodo per tutti denso di difficoltà.

Nonostante le incertezze legate alla pandemia Covid-19, il VO2 Team Pink è pronto per la stagione ciclistica 2021 dove il sodalizio piacentino presenterà una grande novità: l’allestimento – per la prima volta – della formazione Donne Elite. Un ulteriore e significativo passo in avanti, dunque, per la società del presidente Gian Luca Andrina, nata nel 2016 e che nel suo sesto anno di vita proporrà l’intera filiera “rosa” con le squadre Donne Esordienti, Donne Allieve (entrambe presenti fin dal primo anno), Donne Juniores (team allestito a partire dal 2018) e Donne Elite.

Prima di entrare nel dettaglio dei nuovi programmi, Andrina redige il bilancio dell’annata ciclistica 2020, condizionata dal Coronavirus ma che non ha certamente impedito alle “panterine” di raccogliere grandi soddisfazioni tra Italia ed estero. I numeri parlano di 25 vittorie, 37 podi con secondi e terzi posti e altri 69 piazzamenti tra quarto e decimo posto. A livello di successi, spicca l’oro europeo su strada Donne Juniores vinto in maglia azzurra da Eleonora Camilla Gasparrini a Plouay (Francia), mentre in Italia sono arrivate le casacche tricolori per la Junior Francesca Barale (strada) e su pista per le Allieve Elisa Incerti e Martina Sanfilippo (quartetto e quest’ultima anche Madison), mentre l’Esordiente Marcella Orlandini ha conquistato il titolo nazionale giovanile su strada in Florida (Stati Uniti).

In terra piemontese, inoltre, tris di maglie di campionesse regionali (due per la Barale, una per l’Allieva Vittoria Grassi, entrambi anche campionesse provinciali). Risultati di rilievo anche in tema di podi, dove spicca il doppio argento continentale su pista Donne Juniores agli Europei di Fiorenzuola con Silvia Bortolotti ed Eleonora Camilla Gasparrini (Inseguimento a squadre), con la pista che ha regalato anche quattro allori tricolori con le Allieve Elisa Incerti, Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi. A chiudere il cerchio, il bronzo Junior a cronometro con la Barale.

“Nel 2020 – commenta Andrina – il VO2 Team Pink si è espresso nel migliore dei modi in quello che era il complesso scenario di cui tutti hanno dovuto tener conto. Sicuramente questo panorama ha penalizzato maggiormente le categorie più giovani; le Juniores, invece, hanno conquistato i risultati migliori, come testimonia anche la vittoria nella classifica per società con più del doppio del punteggio rispetto alla seconda classificata. Le gioie maggiori in campo Juniores sono sicuramente il titolo europeo della Gasparrini e quello italiano della Barale, senza contare i risultati delle Esordienti e delle Allieve. L’unico rammarico è non aver potuto più di tanto dar visibilità alle maglie conquistate e sempre causa Covid-19 ci è saltata anche la nostra gara Open a Gossolengo, che per noi era una vetrina importante. Riassumendo, abbiamo raccolto il massimo di quanto si poteva cogliere”.

Ora è tempo di programmi futuri, con la novità-Donne Elite. “Ci approcciamo per la prima volta a questa categoria; abbiamo fatto una scelta per dar opportunità a ragazze che escono dalla categoria Juniores di esprimersi in serenità, accompagnandole meglio nel difficile passaggio verso il ciclismo delle grandi in un anno che tra l’altro vede le atlete classe 2002 impegnate nell’esame di maturità”.