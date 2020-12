Alberi e rami caduti, marciapiedi e tratti di strade impraticabili, cittadini – soprattutto anziani – costretti in casa, decine di persone finite al pronto soccorso a seguito di cadute.

Sono ancora diversi i disagi provocati dalla copiosa nevicata caduta su tutta la provincia e tante le segnalazioni di criticità giunte alla nostra redazione. Nelle foto che pubblichiamo, un lettore denuncia le condizioni di via De Meis, via Osimo e strade limitrofe (zona via Cella a Piacenza): “Gli spartineve – scrive – sono passati con lame alte e con il ghiaccio si è formata una lastra di qualche centimetro. Ovviamente niente spargisale! Una vergogna!”.

Si viaggia comunque verso un ritorno alla normalità – come specificato nell’ultima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi – anche se resta alta l’attenzione: nelle prossime ore è atteso un brusco abbassamento delle temperature, con il possibile ritorno della neve il primo dell’anno.