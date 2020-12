“In città cassonetti indifferenziata ancora da svuotare”

“Iren questa settimana non ha ancora provveduto allo svuotamento dei cassonetti della raccolta indifferenziata in tutta la città”.

La segnalazione arriva da un lettore che denuncia la situazione: “Passi per la giornata di lunedì, quando è nevicato copiosamente – scrive -, ma per i giorni successivi non credo ci possano essere scusanti”.

