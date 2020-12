In ‘pensione’ il Doblò per il trasporto disabili. Calza “Servizio sostenuto da tutto il territorio”

È Stato riconsegnato nei giorni scorsi, in occasione della scadenza contrattualmente prevista, ai responsabili della società P.M.G. specializzata in Mobilità Sociale, il veicolo Fiat Doblò utilizzato dai Servizi Sociali del Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) per i servizi di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà motorie, in aggiunta ad un altro mezzo di proprietà comunale.

Gli operatori sociali Giulia Marzolini, Gessica Guglielmetti e il volontario del Servizio Civile Luca Conti, con la Responsabile del Servizio Annamaria Romanini e il sindaco Patrizia Calza presenti alla consegna hanno voluto ringraziare la Società che nel corso di quattro anni ha messo a disposizione un mezzo aggiuntivo, attrezzato per il trasporto di disabili, che ha permesso lo svolgimento di numerosi servizi a favore di tanti cittadini in difficoltà garantendo la manutenzione, la copertura assicurativa e il perfetto stato del mezzo, per una media di circa 36 mila chilometri all’anno.

“Un sentito e grandissimo ringraziamento vogliamo poi soprattutto riservare agli imprenditori e ai commercianti del territorio che hanno accettato di sponsorizzare e sostenere questo fondamentale servizio a partire dal 2016. Ora, essendo intervenuta la scadenza contrattuale, avremmo dovuto procedere al rinnovo e richiedere dunque un nuovo contributo, ma davvero non ce la siamo sentita di chiedere ancora un sostegno agli imprenditori in considerazione della difficile congiuntura economica che stanno affrontando. I numerosi servizi che abbiamo svolto nel passato non verranno comunque meno poiché la Provvidenza è intervenuta e inaspettatamente c’è chi ci ha dato una mano. Della circostanza informeremo a tempo debito la cittadinanza” commenta il sindaco.

Questo l’elenco delle imprese che, nel corso di quattro anni, hanno sponsorizzato il mezzo:

