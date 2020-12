In possesso di documenti di identità falsi, due arrestati

Nel primo pomeriggio di ieri, 22 dicembre, due giovani di 36 e 21 anni, nati in Romania residenti in provincia di Lodi, con precedenti penali, sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi in concorso.

Sono stati fermati lungo la Statale 45 dalla pattuglia dei carabinieri della Stazione di Rivergaro (Piacenza) intervenuta dopo la segnalazione di due persone che, entrate nell’ufficio postale di Bobbio per avere alcune informazioni, si erano allontanate precipitosamente a bordo di una utilitaria di colore grigio, destando subito sospetti. Stessa autovettura era stata segnalata poco prima aggirarsi con fare sospetto nel centro abitato di Coli.

I militari di Rivergaro hanno intercettato e fermato una Ford Focus, condotta da un 25enne residente in provincia di Lodi con a bordo i due stranieri. Sono stati trovati in possesso di due carte d’identità rumene valide per l’espatrio false perché riportavano i dati di altre due persone. Avevano inoltre due codici fiscali che, sottoposti a perizia presso l’ufficio falsi documentali della polizia municipale di Piacenza, risultavano falsi.

Per questo, sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi in concorso e trattenuti presso la camera di sicurezza di via Beverora, in attesta del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.