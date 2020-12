In provincia 200 famiglie ancora senza energia elettrica. 90 interventi dei vigili del fuoco

Ancora 200 famiglie senza energia elettrica in diversi Comuni della provincia, mentre sono ormai risolti i problemi alla fornitura idrica nei comuni di Caorso, Cadeo e Villanova.

E’ la Prefettura, dopo l’ultima riunione del Centro Coordinamento soccorsi, a fornire il quadro della situazione sulle criticità a seguito della copiosa nevicata che, in un lasso di tempo di 10 ore circa, ha interessato il territorio provinciale ed il capoluogo. Il Direttore del Servizio Area Affluenti Po dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, in ragione delle temperature previste nella notte e nella giornata di domani, non esclude che nella notte “potrebbe esserci formazione di ghiaccio sulle strade” con la necessità di “assumere comportamenti prudenti alla guida”; nella giornata di domani, sono invece ipotizzabili “problematiche connesse allo scioglimento della neve e del ghiaccio formatosi”.

Tutte le strutture operative dei Comuni, degli Enti proprietari e gestori delle strade e delle autostrade, nonché di protezione civile, – viene fatto sapere – hanno lavorato costantemente per ripristinare la circolazione stradale ed autostradale nonché risolvere le altre criticità emerse in ragione della interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica e della fornitura idrica causata dalle precipitazioni nevose.

Circa 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco per caduta rami con l’impiego di 35 unità, anche con il supporto di 12 squadre di volontari di protezione civile. Su strada sono state impegnate oltre 20 pattuglie delle Forze di Polizia che hanno contribuito a fluidificare la circolazione stradale, anche su segnalazione del CCS. Presidiati per tutta la mattina i caselli autostradali da parte delle Polizie locali di Fiorenzuola e Piacenza. Disagi sulla rete ferroviaria, come comunicato da Trenitalia TPER, sono previsti per la giornata del 29 dicembre per la cancellazione di 8 corse sulla tratta Cremona-Fidenza (precisamente treni numero 11014 – 11026 – 11030 – 11013 – 11025 – 11029 – 28596 – 28595), mentre la circolazione per le linee Bologna-Piacenza-Milano e Piacenza-Voghera sarà regolare.

Residuano ancora disagi collegati alla disalimentazione di energia elettrica di 200 utenze in aree rurali, per le quali Enel, d’intesa con i Sindaci di Alseno, Besenzone, Cadeo, Caorso, Fiorenzuola e Villanova, sta proseguendo con i sopralluoghi mentre risultano ripristinate le utenze, anche mediante gruppi elettrogeni, nei comuni di Morfasso, Calendasco e Vernasca. Risultano invece definiti o in corso di risoluzione i problemi alla fornitura idrica nei comuni di Caorso, Cadeo e Villanova, come confermato dal rappresentante di Iren.

Il Prefetto ha sensibilizzato i comuni e gli enti proprietari/gestori delle strade a “prestare la massima attenzione ad alberi e pali caduti o pericolanti” nonché alle “necessarie attività preventive per contenere o ridurre la formazione di ghiaccio sulle strade e garantire la transitabilità delle strade”. Prosegue il controllo da parte delle Forze di Polizia su tutta la viabilità. I lavori del Centro Coordinamento soccorsi continueranno fino a cessata emergenza.