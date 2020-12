In zona rossa fino a domenica. Cosa posso fare? Tutte le risposte

Visite ai parenti, alle seconde case, spostamenti, attività motoria. Le risposte ai dubbi sulle regole stabilite per il periodo nelle feste natalizie sono scritte nella nuova pagina delle Faq sul sito internet del Governo.

Una guida utile per riuscire a destreggiarsi tra i giorni “rossi” e quelli “arancioni” imposti dal decreto “Natale”.

Per spostarsi in caso di controllo occorre esibire l’autocertificazione o compilarla al momento.

SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Tra le deroghe previste, la possibilità di andare a trovare parenti e amici proprio nei cosiddetti ‘giorni rossi’, ossia i festivi e i prefestivi del periodo natalizio. In queste date sarà possibile andare a trovare parenti e amici – sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono – anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione. Le visite dovranno essere limitate a una al giorno, tra le 5 e le 22. Questa regola non si applica per genitori separati o affidatari che potranno sempre raggiungere i figli residenti anche in altri regioni. In questo caso lo spostamento è consentito perché riguarda motivi di necessità.

Per quanto riguarda le seconde case, lo spostamento è consentito se queste si trovano nella stessa regione di residenza e, nel caso di più proprietari, a un solo nucleo familiare per volta.