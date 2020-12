Inaugurata nuova pensilina per gli studenti della Dante grazie a Avis

L’Avis di Piacenza a sostegno della scuola Dante: inaugurata la nuova pensilina che collega l’istituto ai locali della parrocchia adiacente, Santissima Trinità, dove sono state ricavate aule aggiuntive per garantire il distanziamento tra i bambini. Di seguito i comunicati di Avis e di Monica Caiazzo, dirigente della scuola dell’infanzia Dante.

Avis “Buone azioni fanno bene al morale” – Oggi è un giorno di festa, inauguriamo un progetto che portiamo avanti da diversi mesi. Grazie alla volontà delle persone, quelle che ci credono e che si adoperano perché le energie siano spese a favore della collettività.

All’inizio dell’anno scolastico, per rendere il distanziamento sostenibile, la Scuola Infanzia Dante, ha ricevuto in uso alcuni locali dalla Parrocchia adiacente. Per consentire lo spostamento dei bambini da una struttura all’altra, era necessario coprire il tragitto con una pensilina, per proteggerli soprattutto in caso di maltempo.

La scuola si è attivata subito, chiedendo aiuto a diverse associazioni locali, tra le quali la nostra sezione Avis comunale di Piacenza. Abbiamo risposto prontamente all’appello, decidendo con il nostro Consiglio Direttivo e con la partecipazione del gruppo San Giuseppe Operaio, di sostenere l’intera spesa, perché Avis è una realtà fatta di volontari che offrono il loro tempo per il bene della comunità.

Soprattutto in questo periodo così critico, possiamo affermare che le buone azioni fanno bene al morale: in concomitanza con la realizzazione dei lavori, sotto la “supervisione” vigile dei nostri piccoli amici, abbiamo avviato anche un bellissimo progetto: un percorso di comprensione dell’importanza del dono, espresso con disegni e lavoretti vari. Grazie all’impegno delle insegnanti, il materiale fornito da Avis ha dato spunto a momenti di confronto, alla creazione di villaggi di cartone e disegni che i bambini hanno riempito con tanti colori, vivaci come i loro sorrisi!

“Seminare oggi per raccogliere domani: far emergere il senso di solidarietà, insito in ogni essere umano fin dall’infanzia, coltivare il senso del dono, dell’aiuto verso il prossimo, dell’integrazione, perché la scuola è il bacino per preparare i giovani al loro futuro e Avis porta il suo contributo di volontariato e di educazione alla cittadinanza attiva”, afferma Giovanni Villa, Presidente della sezione cittadina.

Avis Comunale di Piacenza è una realtà viva e attiva, ben radicata sul territorio che si mette a disposizione della comunità grazie al gesto dei suoi tanti donatori che volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente donano il proprio sangue e plasma per salvare vite umane.

In questo anno difficile, il nostro dono di Natale è rivolto ai bambini. Buone Feste da Avis Comunale di Piacenza.

Monica Caiazzo (Dirigente scuola dell’infanzia Dante) “Lavori di squadra producono sempre il risultato migliore” – La fase di emergenza ha generato molta incertezza sul futuro, molte difficoltà nel definire, progettare e pianificare. Nessuna complessità ha tuttavia posto un limite all’entusiasmo di tutto il personale della scuola dell’infanzia “Dante”. E di complessità questa grande scuola ne ha davvero manifestate tante, a partire dalla sua struttura, sicuramente non particolarmente adatta a rispondere alle richieste della normativa vigente in termini di sicurezza. La professionalità e l’entusiasmo di un ricco gruppo di lavoro ha progettato ed operato durante tutti i mesi estivi al fine di riadattare spazi e setting di apprendimento alle nuove e attuali istanze. Reinventare nuovi spazi, modificandone talvolta la destinazione, declinare diversamente la metodologia, creare nuovi strumenti di comunicazione e di relazione: tutto questo ha comportato un forte slancio creativo da parte del corpo docente, sia nei momenti ordinari che straordinari.

Le sezioni sono state completamente riallocate, sia negli spazi del plesso “Dante”, sia nei nuovi spazi, generosamente ceduti in comodato dalla parrocchia della Santissima Trinità. Una volta assestato il quadro, sono stati costanti i problemi da affrontare; il maggiore in termini di importanza e di sicurezza è stato quello di delineare chiaramente e distintamente ingressi, uscite e passaggi da un plesso all’altro. Ed uno di questi passaggi si è rilevato particolarmente critico: il percorso dall’oratorio al plesso “Dante”, per raggiungere la refezione, un piccolo percorso, breve, ma che ha comportato la necessità di allestire nuove risorse allo scopo di consentire ai bambini un passaggio protetto, sicuro e coperto. Grazie alla perseveranza della Dirigente Scolastica, della DSGA e dei docenti, la scuola è riuscita a tessere un’efficace rete di relazioni con il terzo settore, scoprendo, con estrema soddisfazione, un mondo di solidarietà ed uno spirito di collaborazione inaspettati. Quando gli enti preposti non riescono a fornire una risposta, il mondo delle associazioni e del volontariato diventano una risorsa insostituibile e preziosa. Una catena di generosità ha dato vita ad una struttura di copertura, a partire dalla donazione del Consiglio di Avis Comunale Piacenza, il cui presidente Giovanni Villa, si è splendidamente prestato a sostegno della causa donando le strutture ed il materiale necessario per il montaggio della copertura, e grazie all’aiuto di tutto il turno B dei vigili del fuoco che a puro titolo di volontariato si sono dedicati al completo montaggio dell’opera.

Il giorno del montaggio si è potuto assistere ad un quadro di gioia e solidarietà piena: persone che senza alcuno scopo, se non quello di aiuto e sostegno, hanno destinato il loro tempo e le loro risorse ad una causa comune.

La passione per il proprio lavoro, il desiderio di creare un’offerta formativa capace di soddisfare i bisogni dei piccoli e dei loro genitori sono state una spinta importante ed hanno provato che credere fortemente in un valore e prefiggersi con decisione un obiettivo, aiuta a perseguirlo. La speranza è che questo cordone di generosità sia da esempio e da stimolo ad affrontare con spirito positivo ogni sfida, a dimostrazione che i lavori di squadra producono sempre un risultato qualitativamente più alto di ogni piccola battaglia individuale.