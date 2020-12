Due incidenti a Piacenza nel tardo pomeriggio del 23 dicembre, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il primo è accaduto in via Diete di Roncaglia dove per ragioni da chiarire sono rimaste coinvolte due auto in un frontale, un Jeep Renegade e una Range Rover: soccorsi in azione con l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto medica del 118. Un ferito lieve.

Foto 2 di 2



In via Einaudi una Nissan Juke e una Fiat Punto sono venute a contatto, la seconda vettua si è cappottata finendo la corsa nel campo a lato della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Rilievi della Polizia Locale.