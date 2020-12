Indagine Levante in tribunale. Arma e Comune di Piacenza non si costituiscono parte civile

Inchiesta caserma Levante, prima udienza a Piacenza per chi ha scelto il rito abbreviato.

Tra i carabinieri sotto accusa erano presenti in aula solo Giacomo Falanga, scortato dal carcere di Verbania, l’ex comandante di stazione, il maresciallo Marco Orlando e il carabiniere Daniele Spagnolo, questi ultimi due agli arresti domiciliari. Non erano presenti i due militari su cui pendono la maggior parte dei capi di imputazione, Giuseppe Montella e Salvatore Cappellano, attualmente ancora in carcere.

L’udienza, alla quale erano presenti il procuratore Grazia Pradella e i pm titolari dell’indagine Matteo Centini e Antonio Colonna, è iniziata con le richieste di costituzione di parte civile da parte degli avvocati. Undici in tutto, tra le quali anche quelle dei sindacati dei carabinieri Nsc e Silca e dell’associazione Partito per la tutela dei diritti militari. Nessuna richiesta di costituzione è stata avanzata dall’Arma dei carabinieri, dal ministero della Difesa e dal Comune di Piacenza.