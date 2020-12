Infrastrutture Piacenza. Tagliaferri (Fdi) “Risolvere problema di ponte Lenzino”

La Regione faccia risolvere i problemi dovuti al crollo del ponte Lenzino, in provincia di Piacenza.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “resta ‘chiuso per neve’ il cantiere per la costruzione del ponte provvisorio Bailey a Rovaiola, dopo il crollo del viadotto sulla statale 45. Intanto, però, in un video incontro tra il presidente dell’Unione montana, i sindaci di Cerignale e Corte Brugnatella, Anas e Soprintendenza, i primi cittadini hanno ribadito il fermo ‘no’ alla costruzione del viadotto definitivo sullo stesso tracciato di quello crollato il 3 ottobre”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione “se intenda organizzare al più presto un tavolo di confronto con la ministra delle Infrastrutture, l’assessore regionale a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, Anas, Soprintendenza, i sindaci e tutti gli amministratori locali del territorio per trovare un punto d’incontro che accontenti chi vive sulla propria pelle i disagi causati dal crollo del ponte, altrimenti si può tranquillamente dire a tutti i residenti di andare a vivere in città…”.