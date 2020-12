Sul fronte meteo sarà un inizio di settimana con tempo variabile in Emilia Romagna e tornerà la nebbia, in particolare lungo il Po e sulle alte pianure.

Lunedì 14 dicembre – le previsioni di Arpae – in provincia di Piacenza il cielo sarà tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, ma attenzione alle gelate e ai banchi di nebbia in pianura. Aumento della nuvolosità a partire dalla serata. Martedì 15 dicembre cielo coperto per tutta la giornata con possibili deboli piogge in arrivo in serata. Le temperature in pianura saranno comprese tra 2 e 5 gradi.

Un nuovo peggioramento è atteso a partire da mercoledì, a causa della presenza di flussi atlantici instabili verso la nostra regione che manterranno condizioni di cielo nuvoloso con piogge deboli più probabili lungo i rilievi e sul settore occidentale della regione.