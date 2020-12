La Cattolica ha ‘fame’ di spazi, in Camera di Commercio presentato progetto da 8 milioni di euro

La sede piacentina dell’università Cattolica ha ‘fame’ di spazi: aule aggiuntive e nuovi laboratori si rendono necessari per far fronte alle richieste – sempre in aumento – di nuove iscrizioni.

Per questo motivo è stato presentato in Camera di Commercio, da parte di Epis (l’ente proprietario di tutta la struttura immobiliare della sede locale dell’università), un progetto di massima con una “bozza di quadro economico” di investimento richiesto, che ammonterebbe a 8 milioni di euro. Se ne è parlato durante il consiglio della Camera di Commercio, l’ultimo prima dell’accorpamento con le sedi di Parma e Reggio, ponendo di fatto sul tavolo di nuovo il tema della rappresentanza di Piacenza.

Se infatti poco più di un anno fa aveva destato non poca preoccupazione l’investimento fatto dalla Cattolica sulla sede di Cremona, facendo temere il venir meno dell’interesse nel campus della via Emilia, il rischio ora sembra essere ancora più tangibile, stando alle parole del presidente Filippo Cella. “L’università Cattolica, per aumentare la competitività del territorio piacentino, ha bisogno di ulteriori aule e laboratori per nuove iscrizioni – ha detto -, senza dirottarle verso altri territori limitrofi dove non ci sono problemi di spazi, e per mantenere la centralità del territorio di Piacenza. L’ente ha in vista un importante ampliamento di 8 milioni di euro, è un investimento che l’università conta di sostenere circa al 60-70%, per 5 milioni, e chiede al Comune, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano e alla Camera di Commercio, la possibilità di parteciparvi”.

All’ente camerale è già stata consegnata una “bozza di quadro economico e un progetto di massima”, continua Cella facendo presente come “l’emergenza covid abbia spostato in là nel tempo la questione”, che verrà necessariamente affrontata più diffusamente dalla Camera di Commercio che nascerà dal nuovo accorpamento, fermo restando che l’università Cattolica è un “asset fondamentale” per il territorio di Piacenza.