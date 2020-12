La Conad Alsenese sorride nell’allenamento congiunto con il Campagnola

Un successo seppur informale cercato e voluto, ribaltando due volte un set di svantaggio e soprattutto dimostrando carattere.

La settimana di lavoro della Conad Alsenese si è conclusa con il sorriso grazie alla vittoria al tie break nell’allenamento congiunto a porte chiuse di oggi (sabato) ad Alseno, con le gialloblù piacentine (militanti in B1 femminile) che hanno superato 3-2 le reggiane dell’Osgb Campagnola, ambiziosa formazione di B2 infarcita di ex (Diana Marc, Caterina Fanzini e Alessandra Fava).

“C’è stata una reazione – commenta Giacomo Rigoni, in precedenza vice e ora promosso momentaneamente timoniere affiancato dalla vice Greta Passera – da parte della squadra dopo le vicissitudini della settimana (si sono separate le strade con coach Alessandro Della Balda, ndc), come del resto è gusto che sia. Non abbiamo mollato gli ormeggi quando eravamo sotto e ora cerchiamo di innestare fiducia anche con belle prestazioni in allenamenti congiunti. Speriamo che il risultato positivo dia un po’ di morale e continuiamo a lavorare; ho cercato di non cambiare troppe giocatrici per provare a dar più sicurezza in campo. Dobbiamo lavorare un po’ sulla ricezione, mentre qualche buon spunto si è visto nel muro al centro”.

CONAD ALSENESE-OSGB CAMPAGNOLA 3-2

(20-25, 25-18, 17-25, 25-16, 15-9)

CONAD ALSENESE: Lancini M., Fava, Gabrielli, Tonini, D’Adamo, Tosi, Pastrenge (L), Malvicini, Guaschino, Mandò, Longinotti, Martino, Boselli. N.e.: Bruno (L). All.: Rigoni

OSGB CAMPAGNOLA: Trevisani, Fava, Marc, Varini, Fanzini, Frignani, Solieri (L), Guida, Menozzi, Lodi, Angeli, Ferrari (L), Bellucci, Turci. All.: Pisa