“La curva dei contagi si sta appiattendo ma non possiamo permetterci una terza ondata”. Il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, rivolge nuovamente un invito alla prudenza.

“Tra poco più di un mese inizieremo a vaccinare contro il covid, dobbiamo tenere duro” ha detto. I dati dell’andamento dell’epidemia, nell’ultima settimana, mostrano in effetti un ulteriore calo dei contagi: 592 in tutto, il 23,6% in meno rispetto alla settimana precedente. Diminuisce, anche se in maniera più lenta, anche il numero complessivo dei ricoveri, pur restando complessivamente elevato (230). Stabili invece i ricoverati in terapia intensiva, che oscillano tra i 12 e 13.

Foto 3 di 4







Diminuiscono i modo netto anche i decessi per settimana. Se la media precedente era di 38, negli ultimi 7 giorni si è scesi a 25. “Rispetto a chi sostiene che i nostri dati siano più elevati rispetto ad altre realtà, il rapporto tra decessi e nuove diagnosi a Piacenza è – afferma il direttore Baldino – più basso rispetto alla media regionale e nazionale, per quanto riguarda questa seconda ondata”.

Tra i nuovi servizi attivati, figura il numero verde Cuptel 800.651.941 attivo il sabato dal 19 dicembre fino al 31 gennaio (escluso il 26.12 ) dalle ore 8 alle 14 per sole prenotazioni di tamponi.

Entro questa settimana, inoltre, gli operatori che effettuano la sorveglianza sulle persone positive potranno prenotare direttamente i tamponi di guarigione, evitando che il cittadino debba chiamare in modo autonomo il servizio di prenotazione.