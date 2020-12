La mappa dei contagi in calo. A Farini asintomatica una nonnina di 106 anni

“I casi stanno calando e stanno calando molto velocemente”. Lo ha detto il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, nel diffondere il report settimanale dell’andamento dell’epidemia in provincia di Piacenza.

Foto 2 di 2



La situazione nei Comuni mostra sia questo calo, sia come il contagio sia diffuso su tutto il territorio. La scorsa settimana era stata evidenziata la situazione della Valnure, dove era stato registrato un picco di nuovi positivi, ora rientrata sotto controllo. Proprio a Farini era stata segnalata la presenza di un focolaio in una struttura protetta per anziani. “Tra i positivi c’è una signora del 1014 – dice il direttore Baldino -. Prima mostrava i sintomi della malattia, ora è diventata asintomatica. Il nostro auspicio è che a 106 possa sconfiggere il virus”.