La messa di Natale in Duomo anticipa alle 20. Tutti gli orari

La messa di Natale in Cattedrale anticiperà alle 20. L’orario ufficiale delle celebrazioni in Duomo a Piacenza è stato reso noto con il seguente calendario. Non ci sarà, come già noto nei giorni scorsi, la tradizionale celebrazione di mezzanotte, resa impossibile dal divieto di spostamenti dopo le 22 delle norme anti contagio.

Celebrazioni del tempo di Natale in Cattedrale:

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE

giovedì 24 dicembre: ore 17.30 S. Messa vigiliare ore 20.00 Santa Messa episcopale della notte

venerdì 25 dicembre: (Ss. Messe in orario festivo)

ore 11.00 Santa Messa solenne episcopale del giorno, con la corale polifonica santa Giustina

sabato 26 dicembre: ore 18.30 Santa Messa episcopale (in memoria del beato don S. Pollo, cappellano alpino)

SOLENNITÀ DI MARIA SS. MA MADRE DI DIO

giovedì 31 dicembre: ore 18.30 Santa Messa episcopale e canto del “Te Deum” di ringraziamento

venerdì 1 gennaio: (Ss. Messe in orario festivo)

ore 11.00 Santa Messa episcopale in occasione della Giornata Mondiale della pace

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE

mercoledì 6 gennaio: (Ss. Messe in orario festivo)

ore 11.00 Santa Messa solenne episcopale, con la corale polifonica santa Giustina

Basilica Cattedrale di Piacenza Orario di apertura: ore 8.30-12.30 e 15.30-19.30

SS. Messe orario festivo: ore 9.00 oratorio di San Rocco. Ore 11.00 e ore 18.30 in Cattedrale.

Ss. Messe orario feriale: ore 10.30 e ore 18.30 in Cattedrale.

Liturgia delle ore: lodi capitolari ore 8.30; vespri capitolari ore 18.05.

Confessioni: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30.