La neve ferma il mercato di piazza Duomo e Cavalli “Rischio per i cittadini”

Il maltempo ferma il mercato cittadino di Piacenza.

Come si legge in una nota dell’assessorato al Commercio, infatti, “viste le avverse condizioni meteo e il conseguente pericolo di gelate che potrebbero comportare cadute e rischi per la salute dei cittadini, il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli in calendario domani, mercoledì 30 dicembre, è annullato”.