La scuola “Mazzini” amica della Caritas: la donazione dei più piccoli

Per far fronte ai bisogni delle persone che versano in grave difficoltà seguite dalla Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, la Scuola “Mazzini” di Piacenza ha organizzato una raccolta benefica all’interno del proprio istituto. Grazie all’impegno dei bambini, delle loro famiglie e di tutto il corpo docente sono stati raccolti e consegnati nelle mani del Direttore della Caritas Mario Idda circa mille euro. Tale raccolta si pone in continuità con la sensibilità ed il sostegno che ogni anno la scuola non fa mancare alla Caritas. La spontaneità e la semplicità dei bambini sono l’espressione più autentica di una comunità attenta a chi fa più fatica.

Grazie alla generosità di tanti e tra questi della Scuola Mazzini ogni giorno si rinnova un grande evento di solidarietà ed è possibile dare continuità ai tanti servizi offerti a favore delle persone in difficoltà. (nota stampa)