La Ztl va in pausa pranzo fino al 6 gennaio. “Sostegno ai commercianti del centro”

Da domani, sabato 12 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio 2021, la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Piacenza sarà in vigore dalle ore 8 alle 12 e 30 e dalle ore 15 alle 19.

La disposizione, che riduce per questo periodo il consueto orario (8-19), è stata approvata oggi dalla Giunta Barbieri. “Abbiamo inteso assumere questo provvedimento – spiegano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore alla Mobilità, Paolo Mancioppi – per venire incontro agli operatori commerciali in questo periodo natalizio. La sospensione temporanea della ZTL nella fascia oraria dalle 12.30 alle 15 amplia la possibilità di accesso al centro storico, sostenendo l’attività di esercizi pubblici e attività commerciali, che subiscono le pesanti limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria”.