Lavori a San Pietro in Cerro, circolazione interrotta lungo la provinciale di Val d’Arda

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il Consorzio di Bonifica deve eseguire interventi urgenti per il ripristino della condotta del canale denominato Valle di San Pietro, lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda in centro abitato nel territorio del Comune di San Pietro in Cerro.

Data l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia durante l’esecuzione delle lavorazioni necessarie, e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione veicolare dalle ore 8 alle ore 16 di venerdì 18 e dalle ore 8 alle ore 16 di lunedì 21 dicembre lungo la Provinciale in centro abitato a San Pietro in Cerro.

PROVINCIALE 12 DI GENOVA – Per lavorazioni di potatura piante viene istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle ore 9 alle ore 12 di martedì 22 e dalle ore 9 alle ore 12 di mercoledì 23 dicembre lungo Strada Provinciale n.12 di Genova in corrispondenza del civico n. 3698, nel territorio del Comune di Alseno.