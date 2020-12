Lavori in città, divieti in via Poggiali e via Molinari

Provvedimenti alla circolazione in via Poggiali e in via Molinari

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’ultimazione dei lavori di ripristino della rete fognaria da parte di Ireti, dalla mezzanotte di giovedì 24 dicembre alle ore 24 di martedì 5 gennaio 2021, in via Poggiali, nel tratto compreso fra l’intersezione stradale formata con via Calzolai e quella con via Mazzini, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ubicati in via Poggiali, i quali potranno accedere nel tratto inibito alla circolazione e transitare eccezionalmente in entrambi i sensi di marcia).

Inoltre, per consentire l’installazione di un palo telefonico da parte della ditta Casella Autogru, dalle ore 8 alle ore 13 di mercoledì 30 dicembre (ovvero, in caso di maltempo, dalle 8 alle 13 di giovedì 31 dicembre) in via Molinari, nel tratto compreso fra via Don Borea e via Porta, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (dall’osservanza di tale divieto sono esonerati residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ubicate in via Molinari e i mezzi di soccorso, i quali potranno circolare, in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori, nonché i mezzi a servizio del cantiere di lavoro durante le operazioni di carico e scarico).