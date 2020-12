Lavori sul ponte di Cantoniera, il 22 dicembre circolazione interrotta

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in programma i lavori per la posa di conglomerato bitumoniso nell’ambito dell’intervento di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza del manufatto di attraversamento del torrente Nure posto in località Cantoniera lungo la strada provinciale n. 654R di val Nure.

Data l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia durante l’esecuzione delle lavorazioni necessarie, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, viene disposta l’interruzione della circolazione veicolare – ad eccezione del trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza – dalle ore 9 alle ore 17 di martedì 22 dicembre lungo la Provinciale presso il manufatto di attraversamento del torrente Nure in località Cantoniera, nei territori dei Comuni di Farini e Ferriere.

PADANA INFERIORE, PROROGATA CHIUSURA PISTA CICLOPEDONALE – nell’ambito dei lavori di ripristino di volte in muratura del ponte sul fiume Trebbia e di miglioramento della sicurezza dei percorsi ciclopedonali adiacenti – è in corso la sostituzione integrale del parapetto di protezione della pista ciclopedonale lungo la Strada Provinciale n. 10R “Padana inferiore”, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Trebbia e la Strada Comunale Riva Trebbia nel territorio del comune di Rottofreno.

Data la necessità di mantenere indenni da situazioni di pericolo gli utenti della citata pista ciclopedonale, si dispone la proroga della chiusura della pista ciclopedonale lungo la Strada Provinciale n. 10R “Padana inferiore” nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Trebbia e la Strada Comunale Riva Trebbia, nel territorio del comune di Rottofreno, dal giorno 18 dicembre 2020 al 24 dicembre 2020 e, comunque, fino a fine intervento.