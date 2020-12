Le 3 cose che servono per fare trading automatico nel 2021

Il trading automatico è un’operazione che racchiude in sé l’essenza dell’educazione finanziaria. Esperti e studiosi come R. Kiyosaki hanno costruito la loro fortuna su un semplicissimo ed elementare principio: «Don’t work for money, let the money work for you».

La popolarità del trading automatico è dovuta al fatto che esso rispetta a pieno le indicazioni di questo principio: invece di investire attivamente, passando ore dinanzi a grafici, numeri e statistiche, ci si limita ad avviare un programma e lasciarlo lavorare automaticamente.

Sarà il programma a identificare i migliori investimenti e a sfruttarli basandosi sui passaggi sulla base dei quali è stato realizzato.

Tuttavia il trading automatico non è affatto un sistema pronto e collaudato: si tratta di un mondo ancora in rapida espansione. I programmi esistono e sono disponibili anche al grande pubblico, ma non sapere come muoversi significa andare incontro a perdite di denaro pressoché certe.

Non tutti i programmi sono realizzati con la medesima cura e attenzione ai dettagli. Per questo motivo a seguire le 3 cose da sapere per fare trading automatico nel 2021 e non perdere tutti i propri soldi:

1 – Il broker giusto

Il trading automatico si regge su programmi che gestiscono autonomamente il portafogli di investimento. Per questo motivo resta comunque necessario aprire un conto di trading presso un broker per trading automatico, ovvero una piattaforma che supporta questo tipo di programmi o ne include uno nelle proprie offerte.

Non tutti i broker sono compatibili con software esterni o si sono presi la briga di programmare un software di trading automatico. Registrarsi, depositare per poi dopo scoprire che ciò che si cercava non era incluso nelle offerte è una delusione che può essere facilmente evitata semplicemente informandosi in anticipo.

La cosa più semplice è constatare se il broker ha un proprio software o meno. In caso contrario, verificare se tra le piattaforme di trading che mette a disposizione è inclusa la MetaTrader 4 o la MetaTrader 5.

Queste due piattaforme, infatti, hanno incorporato l’accesso alla MQL Library, uno store online all’interno del quale è possibile scaricare dei programmi di trading automatico sia gratuiti che a pagamento.

2 – Leggere le recensioni

Un’altra importante cosa da fare è leggere sempre le recensioni degli utenti. La disponibilità di programmi di trading automatico è a dir poco sconfinata anche perché alcuni di questi sono veramente facili da programmare.

Il fatto che siano facili da programmare, tuttavia, non garantisce affatto la loro efficacia. Alcuni potrebbero partire dai presupposti sbagliati o essere scritti male. Come fare a scoprirlo senza prima provarli?

Semplice: leggendo le recensioni.

Se un programma di trading automatico non presenta recensioni allora è meglio starne alla larga: del resto in ballo vi sono soldi reali e il software potrebbe portare ad una perdita totale del proprio capitale.

Nel caso di recensioni negative si rende necessario effettuare un ulteriore giudizio:

Sono spiegati i motivi?

A quando risale la recensione?

Quanto spesso viene aggiornato il programma?

Queste sono le domande a cui è necessario rispondere.

3 – Attenzione alle truffe

Ultima cosa, ma non meno importante, è di prestare attenzione al rischio di truffe. Proprio per via dell’elevato potenziale dei software di trading automatico, non sono poche le realtà fraudolente che fanno appello ai desideri delle persone per raggirarle.

In molti casi le recensioni positive di questi programmi provengono da bots che semplicemente se le inventano.

La campana di allarme in questo caso è connessa all’impiego di determinate affermazioni e parole sensibili. “Guadagni garantiti”, o “soldi al giorno sicuri”, o “funziona veramente e fa diventare ricchi”. Tutte queste espressioni sono segnali di truffa in quanto rappresentano false promesse che non possono in alcun modo essere mantenute.

Imbattersi in simili messaggi promozionali significa una sola cosa: truffa!