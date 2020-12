Lilt for men, conclusa la campagna di prevenzione dei tumori maschili

Si è conclusa lo scorso 30 novembre la campagna “Lilt for men”, ovvero il mese della prevenzione maschile denominato “Percorso Azzurro” che la Lega Italiana Lotta ai Tumori ha promosso sia a livello nazionale che a livello locale.

L’impegno della Lilt a livello di prevenzione oncologica è sempre molto attivo e dopo il mese di ottobre dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, novembre è il mese azzurro. Nonostante questi momenti di pandemia e di grande difficoltà, soprattutto a livello sanitario, l’associazione Lilt è riuscita a garantire ai cittadini la possibilità di usufruire delle visite, ponendo anche grande attenzione alla salute di coppia.

“Sono molte, infatti, – spiegano – le differenze a livello di salute tra donne e uomini, a tal punto che esistono in Italia e nel mondo, cattedre di medicina di genere. Queste differenze si possono osservare nella frequenza, nella gravità, nei sintomi di numerose malattie, ma anche nella risposta alle terapie, nelle reazioni avverse ai farmaci e all’attenzione che viene posta alla prevenzione. Queste differenze disegnano anche degli svantaggi, risulta infatti difficile che un ragazzo prima dei 20 anni si sottoponga a una visita urologica (meno del 5%), mentre oltre il 60% delle coetanee donne si è rivolta al ginecologo”.

Da qui nasce la campagna “Percorso azzurro” della Lilt di sensibilizzazione verso le patologie tumorali della sfera genitale maschile e della salute di coppia: “Sappiamo, infatti, che circa il 15% della popolazione maschile italiana potrebbe ammalarsi di tumore alla prostata, questo è soprattutto dovuto alla ritrosia maschile nel sottoporsi ai vari controlli e anche in questo caso la diagnosi precoce potrebbe essere decisiva per rallentare questo andamento”.

La Lega Italiana Lotta ai Tumori di Piacenza, per il novembre azzurro, ha messo a disposizione due medici specialisti, il Dr. Fiordelise e il Dr. Tavolini, che hanno effettuato le visite per conto dell’Associazione agli uomini che ne hanno fatto richiesta, offrendo un ottimo servizio di prevenzione per la popolazione maschile piacentina. Ricordiamo che la mission dell’associazione è evitare che le persone possano ammalarsi e diventare pazienti oncologici e questa finalità viene attuata attraverso una massiccia e instancabile campagna di prevenzione che continua durante l’intero arco dell’anno.