Controlli anti covid a Carpaneto, 3 locali chiusi per 5 giorni

Tre locali con avventori nonostante il covid a Carpaneto, scattano le sanzioni. Gli interventi sono stati eseguiti dai carabinieri.

I pubblici esercizi resteranno chiusi per 5 giorni. Sanzionati gli avventori trovati all’interno dei locali: 12 in un locale, e altri 6 rispettivamente negli altri 2.

A far partire la segnalazione, in un caso, il sindaco Andrea Arfani.

“A seguito di una segnalazione, ho chiesto ai Carabinieri di intervenire su un esercizio di Carpaneto, che stava violando le norme previste dalle leggi anti-Covid – scrive il primo cittadino su Facebook -. La pattuglia di Carpaneto (che ringrazio, con il Maresciallo Alfieri attentissimo) è intervenuta, e ha rilevato la presenza di avventori nel dehor e all’interno del locale (ovviamente, ometto il nome dell’esercizio). È stata notificata la chiusura di cinque giorni per l’esercizio, e sono state elevate sei sanzioni ad altrettanti avventori trovati nel locale. Questo stesso esercizio, in precedenza, era già stato invitato a smettere comportamenti inappropriati”.

“Voglio fare una considerazione – aggiunge Arfani -: a nessuno piace adottare questi provvedimenti, specie in momenti di difficoltà come questi (già sento chi si alza indignato a gridare contro la restrizione). Ma attenzione a una cosa: le regole valgono per tutti. E sono quelle regole per cui oggi molti negozi sono chiusi. Queste persone oggi erano senza lavoro per regole che altri stavamo violando bellamente. E proprio per loro non è tollerabile il menefreghismo di altri” .