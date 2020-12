Lockdown di Natale, 8 giorni di ‘zona rossa’. Pranzi in famiglia con due parenti

Lockdown di Natale, 8 giorni di ‘zona rossa’. E’ questa l’ultima ipotesi al vaglio del Governo, che avrebbe ridotto alle giornate dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio le nuove limitazioni.

La decisione definitiva dovrebbe essere presa oggi.

Si prospettano così otto giorni da ‘zona rossa’, con la chiusura di ristoranti, bar, negozi. Vietati anche gli spostamenti non essenziali, anche all’interno del comune di residenza (dal 21 dicembre scatta tra l’altro il blocco alla mobilità tra regioni), con obbligo di autocertificazione e controlli per strada.

Vietate anche feste e cenoni, così come pranzi fuori dal proprio nucleo convivente. Con alcune concessioni: è possibile allargare gli incontri di famiglia al massimo a due ‘congiunti stretti”, ad esempio genitori anziani, con la raccomandazione di indossare la mascherina. Sarà consentito celebrare le messe, rispettando alcuni limiti orari già in vigore per il coprifuoco. Restano esclusi dal giro di vite, invece, le date feriali del 28, 29 e 30 dicembre.