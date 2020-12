Lyons, proseguono in sicurezza gli allenamenti del settore propaganda “Fiducia tra società e famiglie”

Continuano le attività del settore propaganda di Sitav Rugby Lyons Piacenza. Qualche piccola defezione dovuta alle limitazioni degli spostamenti tra regioni, ma non abbastanza per demoralizzare educatori e accompagnatori, tantomeno i bambini.

“Il campo di via Rigolli – spiega la società – ospita gli allenamenti ogni settimana con le misure di sicurezza necessarie e la divisione dei bambini in mini bolle per evitare contagi qualora vi fosse un componente positivo. Martedì e giovedì le giornate di attività, tra giochi ed esercizi di motricità e tecnica senza alcun tipo di contatto. Le attività possono continuare grazie alla collaborazione continua e la fiducia reciproca che lega la società e le famiglie dei tesserati. I bambini di U6, U8, U10 e U12 continuano a partecipare con tanta volontà e seguendo senza alcun capriccio le direttive dei loro educatori. I bambini hanno bisogno di muoversi e di ritrovarsi all’aria aperta – sottolineano i Lyons -, sia per alleggerire la tensione del momento sia per continuare ad apprendere le regole della convivenza sociale”.