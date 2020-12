Maltempo e disservizi, la Provincia “Confronto con le ditte appaltatrici, valuteremo se applicare penali”

La nota stampa

La Provincia di Piacenza ha attivato tutti i mezzi a propria disposizione per affrontare le conseguenze dell’intensa perturbazione che ha interessato il territorio con consistenti precipitazioni nevose, che hanno causato ovunque importanti accumuli. A partire dalle 3 della notte di lunedì scorso i circa 1110 km delle strade di competenza sono stati percorsi senza sosta da 74 lame spartineve e da 42 veicoli spargisale: in questo modo, grazie ai ripetuti interventi di pulizia e di spargimento cloruri, è stata garantita una buona percorribilità per l’85% della rete.

Si sono tuttavia verificate criticità nel restante 15%, soprattutto nelle zone manutentive di pianura del lato Est corrispondenti al lotto 2 del contratto di servizio: tra ieri e oggi sono state via via ripristinate le normali condizioni di percorribilità lungo le Strade Provinciali 654 di Val Nure, 6 di Carpaneto, 42 di Podenzano, 35 di Colonese, 587 di Cortemaggiore, 28 di Gossolengo, 588R di Due Ponti e 4 di Bardi. Nonostante le difficili condizioni atmosferiche, le criticità evidenziate avrebbero dovuto essere evitate: per questo motivo, l’Ente si scusa con gli utenti per i disagi che hanno dovuto affrontare.

Per prevenire il ripetersi di analoghe problematiche, si terrà a breve un incontro tra la Provincia e i responsabili delle ditte appaltatrici, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio tutte le attività svolte e di verificare puntualmente le ragioni delle criticità e le eventuali responsabilità degli appaltatori. La Provincia di Piacenza si riserva l’applicazione delle penali previste dal contratto di servizio.