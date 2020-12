Maltempo, pali del telefono pericolanti a Campremoldo. Strada chiusa al traffico nel Comune di Gragnano (Piacenza).

Sono circa una dozzina i pali del telefono che si sono ‘piegati’ verso la sede stradale in via Caselle, in località Piscine verso Campremoldo Sopra. L’episodio si è verificato alle 13:30 di venerdì 4 novembre, mentre sulla zona si stava abbattendo una forte pioggia che – secondo una prima ricostruzione – pare abbia saturato d’acqua il terreno dei campi dove sono installati i pali in legno che sostengono i cavi della linea telefonica. Uno dopo l’altro, i pali hanno iniziato ad inclinarsi andando pericolosamente ad ingombrare la sede stradale.

Foto 2 di 2



Sul posto si è quindi velocemente portata una pattuglia della Polizia Locale Bassa Val Trebbia Val Luretta, con gli agenti che hanno immediatamente chiuso al transito la strada. Nel frattempo dalla caserma di Strada Valnure due squadre dei vigili del fuoco si sono portate sul posto per la messa in sicurezza dei pali pericolanti. I pompieri, utilizzando le motoseghe, hanno iniziato a sgombrare la strada; nel frattempo i tecnici di Telecom Italia si sono messi al lavoro per ripristinare la linea telefonica. In ausilio anche una squadra tecnica del comune di Gragnano per sovrintendere alla chiusura della strada che rimarrà off-limits al traffico veicolare e pedonale sino a cessate esigenze.