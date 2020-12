Maltempo, resta fino a domani l’allerta gialla della Protezione Civile

Maltempo, resta fino a domani anche nel Piacentino l’allerta gialla della Protezione Civile.

Uno stato di attenzione legato a possibili criticità idrauliche, legate alle copiose precipitazioni di questi giorni. L’avviso, di colore giallo per criticità idraulica, riguarda le aree di bassa collina e pianura Per il momento a Piacenza la situazione è sotto controllo, e la condizione di fiumi e i torrenti seppur ingrossati, non crea al momento particolare preoccupazione.