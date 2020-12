Mancavano le avvertenze di sicurezza: sequestrate 60 scatole di giocattoli dalla Guardia di Finanza di Piacenza.

L’operazione è scattata in un punto vendita all’interno di un centro commerciale cittadino, nell’ambito di un’intensificata attività di controllo – con l’approssimarsi delle festività natalizie – in materia di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori. I giocattoli sequestrati – informano le Fiamme Gialle – erano nella fattispecie puzzle per bambini, privi delle avvertenze di sicurezza, come prescritto dal d.lgs./2011.

“Alcuni giocattoli possono essere pericolosi per i bambini se utilizzati da fasce di età inferiori a quelle suggerite – sottolinea la Finanza -. Per ridurre il rischio di un uso improprio, il giocattolo, prima di essere immesso sul mercato, deve essere sempre accompagnato da avvertenze generali quali, per esempio, le indicazioni sull’età minima dell’utilizzatore e le precauzioni da seguire prima del suo utilizzo. I prodotti oggetto delle violazioni, del tutto privi dei requisiti sopra descritti, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ex art. 13 della legge 689/1981. Al termine dell’ispezione, il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare sino a 10.000 euro”.

“L’attività di servizio posta in essere – il commento finale delle Fiamme Gialle – testimonia il costante impegno del corpo nel settore del contrasto agli illeciti economico-finanziari connessi al commercio di prodotti non sicuri, perseguendo un duplice obiettivo: salvaguardare gli operatori economici corretti e proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori finali”.