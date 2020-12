“Manifattura 4.0 e le nuove sfide”, nuovo webinar di Cna

Proseguono anche in tempi di emergenza sanitaria le iniziative organizzate da CNA Piacenza. Nel pieno rispetto delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale e al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute, l’Associazione piacentina di via Coppalati ha deciso, infatti, di proseguire sulla strada della diretta streaming la propria attività formativa-informativa indirizzata ad artigiani e piccoli e medi imprenditori.

Il prossimo evento – organizzato in collaborazione con CNA Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, Consorzio Esportatori Piacentini, Tecnonet e Musp – è in programma giovedì 10 dicembre con inizio ore 17 e sarà dedicato alla “Subfornitura meccanica. Manifattura 4.0 e le nuove sfide”. Il webinar, a cui sarà possibile iscriversi e partecipare gratuitamente cliccando sul link https://eciparer.webex.com/eciparer-it/onstage/g.php?MTID=eeb8420061bebcbf2556d5f548687baa9 sarà coordinato dal Direttore di CNA Piacenza, Enrica Gambazza, e vedrà alternarsi al tavolo dei relatori il Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, la Responsabile del Dipartimento politiche industriali di CNA Emilia Romagna, Marcella Contini, il CEO di Rilheva, Massimiliano Cravedi, Davide Cappellini, della Cappellini Srl in rappresentanza del Cepi, e il Direttore del Musp, Michele Monno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria di CNA Piacenza, al numero 0523 572211.