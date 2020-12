Marco Scaltriti entra nello staff tecnico della Conad Alsenese

Si torna a ricomporre il mosaico completo dello staff tecnico della Conad Alsenese, formazione piacentina di B1 femminile che recentemente aveva visto separarsi le strade con coach Alessandro Della Balda.

Nello staff tecnico gialloblù fa il suo ingresso (o meglio fa ritorno) Marco Scaltriti, tecnico che aveva già guidato la squadra piacentina per cinque anni dalla D alla B2 fino all’estate 2018 centrando le rispettive promozioni. Nato a Colorno (Parma) e classe 1972, in carriera Scaltriti ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore in A2 a Collecchio dal 2004 al 2006. Dopo il lungo ciclo ad Alseno, il tecnico ha guidato per due stagioni la Coop Nord Est Parma (C femminile) nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, mentre in questa annata pallavolistica era stato scelto per guidare la Galaxy Collecchio in D.

“Il campionato a cui dovevo partecipare – spiega Scaltriti – era ed è tutt’ora fermo e in questo periodo mi sono aggiornato, seguendo vari allenamenti di diverse formazioni, tra cui Alseno, sia con coach Della Balda prima e con Giacomo Rigoni poi. Dopo l’avvicendamento tecnico, ne abbiamo parlato con il presidente Stiliano Faroldi e ho chiesto il permesso a Collecchio, che mi ha dato il proprio benestare. E’ stimolante allenare a maggior ragione in una categoria importante come la B1 e con un gruppo giovane da far crescere. Mancano poche settimane all’inizio del campionato e bisogna limare il lavoro svolto fin qui e che rappresenta la base”.

“Sono contento del suo ritorno – le parole del presidente Faroldi – Scaltriti è un tecnico che in questi anni ho avuto modo di conoscere personalmente e come tipo di lavoro. Ringrazio per la disponibilità sia lui sia la sua società Galaxy Collecchio. Abbiamo deciso di puntare sul lavoro di staff, dove Marco può garantire sicuramente esperienza ad alti livelli e al contempo proseguiamo la strada intrapresa con Giacomo Rigoni (prima vice di Della Balda e poi primo allenatore in questo periodo, ndc) e con Greta Passera (in questo periodo vice e in precedenza e ora assistente, ndc)”.