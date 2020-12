“Massima cautela, evitare gli spostamenti non indispensabili”

A fronte delle condizioni meteo odierne, la Protezione Civile del Comune di Piacenza raccomanda a tutti i cittadini la massima cautela e consiglia di evitare gli spostamenti non indispensabili, sia in auto, sia a piedi.

In particolare, si invita alla prudenza negli spazi aperti in prossimità di alberi, con riferimento soprattutto al Pubblico Passeggio, dove la massa di neve costituisce un rischio per la possibile caduta di rami. Il servizio di spartineve è operativo e si procede per un intervento capillare sul territorio urbano, ma la collaborazione e l’attenzione di ciascuno è fondamentale per tutelare l’incolumità delle persone.

Si invita la cittadinanza, in caso di necessità a fare riferimento ai numeri di emergenza, della Polizia Locale (0523/7171) e della Protezione Civile (0523492297).