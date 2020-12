Materiale elettrico rubato ad Alseno rivenduto online: denunciati in due

Era stato rubato in un magazzino di Alseno (Piacenza) e in complesso immobiliare in fase di ristrutturazione a Cremona il materiale trovato in possesso di due trentenni residenti nel cremonese che dovranno ora rispondere di ricettazione.

A far scattare l’indagine, condotta dai carabinieri di Castelverde (Cremona), un annuncio su Facebook nel quale si metteva in vendita materiale elettrico palesemente sottocosto; annuncio che ha portato i militari ad identificare e sorprendere i due nell’atto di vendere a terzi il materiale e a detenerne nelle rispettive abitazioni di residenza. Nel complesso sono stati sequestrati circa 600 prese, 350 placche, 100 ronzatori, 100 interruttori, 40 magnetotermi, 20 termostati e altro materiale vario per un valore complessivo di circa 30 mila euro, risultato provento di due furti messi a segno ad Alseno e Cremona.

Al termine degli accertamenti, la coppia è stata denunciata per ricettazione.