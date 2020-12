Messa degli Auguri in San Giuseppe Operaio per La Ricerca

“Sarà un Natale nel distanziamento fisico, ma nella prossimità del cuore”.

Così Gian Luigi Rubini e Angela Fasoli, presidenti rispettivamente della onlus ‘La Ricerca’ e dell’associazione dei volontari ‘PaCe’ annunciano la tradizionale messa degli auguri di Natale che martedì 15 dicembre in San Giuseppe Operaio a Piacenza chiamerà a raccolta amici, volontari, operatori, ospiti delle comunità terapeutiche e familiari del Centro di solidarietà fondato da don Giorgio Bosini. La funzione religiosa avrà inizio alle 18 e 30, sarà celebrata da don Federico Tagliaferri. “Ci ritroveremo in presenza e idealmente con chi non potrà partecipare” dicono gli organizzatori.