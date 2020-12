Messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna

Lunedì 7 dicembre alle ore 20.30 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. L’iniziativa è promossa dalla comunità francescana della basilica e dalla Comunità Magnificat.

La celebrazione, vedrà al termine un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione; si concluderà entro le 21.35 in modo da permettere il rientro a casa per le 22, ora di inizio del “coprifuoco” dovuto all’emergenza sanitaria in atto.