Mobilità sostenibile, dal Mit a Piacenza 14 milioni e 500 mila euro per nuovi bus ecologici

Fa parte dei decreti approvati in Conferenza Stato Regioni, quello interministeriale, proposto dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, che, nell’ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, stabilisce lo stanziamento, dal 2019 al 2033, di complessivi 174 milioni di euro per l’acquisto di nuovi bus, al fine di migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità green.

Per quanto riguarda il territorio di Piacenza, lo stanziamento è di 14 milioni e 500 mila euro. Si tratta di risorse che, insieme a quelle già stanziate nei mesi scorsi per l’acquisto di nuovi bus ad alimentazione alternativa alle Regioni e ai Comuni con più di 100 mila abitanti, particolarmente colpiti dal fenomeno dell’inquinamento atmosferico, consentiranno di continuare il percorso di rinnovamento dei parchi mezzi e di miglioramento della qualità dell’aria.

Soprattutto, in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, serviranno anche a rimettere in moto l’economia dei territori, sostenendo le aziende del Tpl locali e rilanciando la filiera industriale di produzione degli autobus.