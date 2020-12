Momento delicato per il Piace, con l’Albinoleffe gara da non sbagliare

Momento molto delicato per il Piacenza, che mercoledì pomeriggio (fischio d’inizio ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) scende in campo nell’ultima gara del 2020 a domicilio dell’Albinoleffe.

Il pareggio acciuffato nel finale contro la Pergolettese, seguito al ko a domicilio del fanalino di coda Lucchese, e la classifica che inizia a preoccupare hanno aperto una profonda riflessione in società. La posizione di mister Manzo appare tutt’altro che solida (in questo senso la gara contro l’Albinoleffe potrebbe dire molto, in un senso o nell’altro), e si annuncia una mezza rivoluzione anche in rosa, con diversi giocatori che non rientrerebbero più nel progetto. Una situazione ambientale sicuramente non delle migliori per una squadra che ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalle zone caldissime della graduatoria.

“Sono contento del percorso del Piacenza, sappiamo che dobbiamo salvarci, ma all’orizzonte secondo noi c’erano alcuni campanelli d’allarme e quindi ci siamo confrontati con l’allenatore e il responsabile dell’area tecnica – ha spiegato, inquadrando il momento, il direttore generale biancorosso Marco Scianò intervenuto in diretta sulla pagina Facebook della società -: è stata una discussione forte e costruttiva, qualcosa finora ci è mancato e penso che questa scossa avrà effetti positivi. Dalla riunione è uscita una consapevolezza di dove dobbiamo migliorare e questo è fondamentale nel percorso di crescita”.

“Ci siamo confrontati adesso, perche da gennaio vogliamo andare fortissimo: torneremo ad allenarci il 30 dicembre, il 10 gennaio si torna in campo e in poco più di tre mesi e mezzo si concluderà il campionato con tanti scontri diretti. Dobbiamo pensare a fare un girone di ritorno migliore di questo, una società dece avere una visione a lungo termine, perchè a marzo – aprile certe problematiche non si possono più aggiustare”. “Nessuno – ha aggiunto – abbandona la barca o manda all’aria un progetto, tutti vogliamo bene al Piacenza Calcio, ma come in tutte le cose è necessario adottare alcuni accorgimenti”.

La società si muoverà sul mercato: “Ci sono diversi giocatori che per un motivo o per l’altro non sono stati utilizzati o che sono ai margini del progetto, vogliamo riportare il numero dei calciatori a quello che era il progetto originario: l’obiettivo è avere a disposizione una rosa nella quale tutti i giocatori siano coinvolti nel gioco e nelle rotazioni, intervenendo per rafforzarci dove abbiamo lacune”. Infine lo sguardo alla gara contro l’Albinoleffe: “Una partita importante ma non uno spartiacque, va approcciata nel modo migliore possibile. Sono convinto che faremo una grande gara”.

L’Albinoleffe, con 21 punti fin qui messi insieme, veleggia a metà classifica, ma è reduce dal ko di misura contro la Carrarese: “E’ una partita importantissima, poiché assume un valore rilevante anche in funzione della classifica – le parole alla vigilia del direttore sportivo biancoceleste Simone Giachetta, riportate dal sito della società -. Ci troveremo di fronte una squadra molto pericolosa e ben costruita, considerando che rispetto allo scorso anno ha dovuto ridimensionare i costi sposando un progetto fatto principalmente di giovani sostenuti da alcuni over. Credo che il Piacenza sia in linea con quello che è l’obiettivo dichiarato, ovvero la salvezza, oltre a essere una squadra che gioca bene a calcio, molto veloce e molto intensa, che sa palleggiare e andare in contropiede”.

“Sarà un match ad altissimo coefficiente di difficoltà, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione. Tutti sappiamo quanto conti il risultato di questa gara ma anche quanto sia equilibrato il nostro girone quest’anno: ogni squadra può vincere contro chiunque”.

BIANCOROSSI IN VISITA ALLA CASA DI RIPOSO DEL FACSAL – Il Piacenza Calcio, in occasione delle festività natalizie, ha visitato la Casa di Riposo del Facsal “Immacolata di Lourdes”. Alla presenza del Direttore Generale Marco Scianò, del Responsabile dell’Area Tecnica Simone Di Battista e del calciatore Francesco Maio sono state distribuite maglie e gadget biancorossi ai tifosi più anziani.

Marco Scianò, Direttore Generale Piacenza Calcio: “Il Piacenza Calcio è vicino sempre più al suo territorio e al sociale ritrovando oggi questo appuntamento, diventato quasi una consuetudine per noi, con la Casa di Riposo del Facsal “Immacolata di Lourdes” nella quale ci sono tante persone, tanti piacentini a cui dobbiamo voler bene ancora di più in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo. Per le persone che sono più fragili, a cui dobbiamo dimostrare la nostra vicinanza. Per il Piacenza Calcio è sempre più un onore dimostrare la vicinanza al nostro territorio, alle persone e alla nostra gente”.