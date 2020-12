Museo della Cattedrale, due iniziative in streaming a tema natalizio

Museo della Cattedrale, lunedì 14 e martedì 15 dicembre in programma due iniziative in streaming.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ILLUSTRATO MANUALE D’INCANTO – Per «Natale ad Arte» lunedì 14 dicembre alle 21:00 verrà presentato in diretta streaming il meraviglioso libro illustrato per bambini e ragazzi (e non solo) “Manuale d’incanto”, edito da Sabir Editore, insieme agli autori Alessandra Di Consoli e Cristiano Sormani Valli e con la partecipazione dell’attrice Mara Marini. Un libro per chi si sa meravigliare. Mondi possibili, piccole storie da narrare. L’evento è gratuito e partecipare è facilissimo: basterà seguire la pagina Facebook del “Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza” o la pagina Youtube “CoolTour 2.0” e collegarsi alla diretta delle 21.Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a cooltour2.0@gmail.com. Per scoprire tutta la rassegna natalizia visitare il sito www.piacenzapace.it/natale-ad-arte.

«ALLA RICERCA DEL NATALE» – Per la rassegna «Natale ad Arte» giunta alla sua quarta edizione (quest’anno con tanti appuntamenti online), l’incontro “Alla Ricerca del Natale” andrà in onda martedì 15 dicembre alle 21. “In questo tempo di sofferenza, dove ci è chiesto di non uscire di casa, la magia del Natale rischia di scomparire – scrivono gli organizzatori dell’evento -. Che fare dunque? Niente paura, ognuno potrà sperimentarla virtualmente come e forse meglio di prima, sulle note di un percorso artistico davvero molto speciale. Seguendo alcuni indizi che lo spirito natalizio ci ha lasciato, tenteremo di scovarlo nel bel mezzo di un lockdown più o meno generalizzato. Ecco allora che il silenzio di una piazza storica può di colpo trasformarsi in un dialogo con l’infinito, mentre un semplice sguardo oltre la soglia di una chiesa, può renderci partecipi di Colui che si è fatto come noi per farci come lui. Ma i segni non finiscono certo qui…Curiosi di unirvi a questa conferenza, senza rischio assembramento?”.

La partecipazione è gratuita, ma con iscrizione obbligatoria. La visita si terrà tramite la piattaforma ZOOM. E’ necessaria l’iscrizione per garantirsi un posto (limite massimo prefissato di 100 partecipanti). Il link per il collegamento, che verrà inviato via e-mail circa due ore prima della visita a coloro che si saranno iscritti, è da usare dalle 20:40 alle 20:50. Coloro che non si saranno connessi per le 21:00 potrebbero subire la perdita del posto prenotato. Per iscriversi rintracciare il modulo di registrazione sul sito www.piacenzapace.it/natale-ad-arte. Si raccomanda di iscriversi con indirizzo e-mail, cognome e nome con i quali effettivamente ci si collegherà la sera della visita. Per utilizzare, la sera della visita, il link che invieremo sarà necessario installare sul proprio dispositivo la app ZOOM (lo scaricamento può avvenire anche nel momento in cui si clicca sul link). Per eventuali problemi tecnici scrivere a: cooltour2.0@gmail.com