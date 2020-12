“My Christmas Gift”, disco di Natale per il piacentino Jacopo Nobile

Esce venerdì 4 dicembre “My Christmas Gift”, il disco natalizio di Jacopo Nobile, cantante e musicista piacentino, edito da Piacenza Musica.

Contiene sei classici divisi tra swing e pop, con l’idea principale di accompagnare queste feste natalizie e cercare di portare un po’ di serenità e ottimismo per il prossimo futuro. “Portare serenità è il messaggio principale del mio ultimo lavoro; saranno festività diverse, dovremmo viverle diversamente dagli anni scorsi, lontano dalle persone che amiamo e spero che ascoltando questi brani si possa passare qualche momento di spensieratezza; ho voluto fondere l’atmosfera classica natalizia tra brani classici e rivisitazioni, mantenendo lo spirito che contraddistingue il Natale”.

In My Christmas Gift, disponibile su tutti i digital store, è presente anche “Time for Change”, brano natalizio di Robbie Williams, che comparirà in uscita singola nella sezione JACK-W, fortunato progetto tributo al cantante britannico voluto dall’unione di intenti tra Jacopo Nobile e Matteo Magni, cantante, produttore e leader dei Cani Sciolti.