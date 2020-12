Nabucco cerca casa, l’appello di Oipa

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Oipa Piacenza per questo cucciolone.

Nabucco attende un miracolo di Natale, una famiglia che lo accolga e lo ami per sempre!

Questo splendido cucciolone ha circa 4 anni, e dopo l’illusione di una vita piena d’amore, adottato quando era cucciolo, è stato abbandonato poco dopo e ora vive la solitudine del box. E’ un cane estremamente buono, vivace, a tratti la sua ingenuità e curiosità lo fanno davvero sembrare un cucciolo!

Nonostante il suo ottimo carattere, Nabucco sta patendo la vita in box, e ciò gli crea uno stress che potrebbe avere delle conseguenze sul suo benessere. E’ in buona forma fisica ma, dopo un paio di episodi di svenimento, dovrà fare un ecocardiogramma ed alcuni controlli. La migliore delle cure per il nostro Nabucco sarebbe trovare una famiglia che gli dedichi l’amore e le attenzioni che merita. E’ di taglia media, compatibile con femmine, da valutare con maschi e gatti.

Nabucco ha due occhi dolcissimi che vi conquisteranno, merita davvero una seconda chance, stavolta per la vita! Si trova a Veano (PC).

Per contatti 335 5361994 o Rifugio la Fornace