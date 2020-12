“Natale ad arte”, primo appuntamento l’8 dicembre con il presepe

Riparte la rassegna “Natale ad arte”, promossa dal Museo Kronos – Museo della Cattedrale e da Cooltour, con tante iniziative on line. Il primo appuntamento è fissato per l’8 dicembre, alle 21, con ‘San Francesco e l’invenzione del presepe’.

É tempo di fare il presepe e, in una conversazione che partirà dalla fatidica notte di Natale del 1223, si cercherà di scoprire le origini della rappresentazione dell’evento che ha cambiato il mondo, divenendo sempre più accessibile a tutti, grazie al proprio messaggio universale. Un viaggio che si compirà a ritroso nel tempo e nella Storia, e il dialogo prenderà in esame episodi e personaggi chiave che contraddistinguono il racconto della Natività, riflettendo sulla tradizione, i significati e l’evoluzione del presepe, cercando di focalizzare l’attenzione su alcune opere custodite in diverse chiese e musei sia cittadini che di tutta Europa. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

INFO – La visita si terrà tramite la piattaforma ZOOM. E’ necessaria l’iscrizione per garantirsi un posto (limite massimo prefissato di 100 partecipanti). Il link per il collegamento verrà inviato via e-mail il giorno della visita a coloro che si saranno iscritti, da usare dalle 20 e 40 alle 20 e 50. Coloro che non si saranno connessi per le 21 potrebbero subire la perdita del posto prenotato. Per iscriversi cliccare sul seguente link e compilare i campi richiesti: https://forms.gle/HyVh1111MqALQezk8. Si raccomanda di iscriversi con indirizzo e-mail, cognome e nome con i quali effettivamente ci si collegherà la sera della visita.

Per utilizzare, la sera della visita, il link che verrà inviato, è necessario installare sul proprio dispositivo la app ZOOM (lo scaricamento può avvenire anche nel momento in cui si clicca sul link). Non è possibile accettare collegamenti da account con nome diverso da quello comunicato in fase di iscrizione o con codici al posto del nome. E’ per noi necessario verificare la rispondenza tra nominativi e account collegati. Per eventuali problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a: cooltour2.0@gmail.com.