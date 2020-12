Il Covid non ferma la determinazione dei volontari della Cooperativa Sociale Onlus Assofa che anche quest’anno offre dei prodotti di qualità per un Natale all’insegna della solidarietà.

La cooperativa, situata in via Luigi Zoni, è una organizzazione di volontariato che da più di trent’anni si occupa del sostegno di famiglie in cui vivono membri diversamente abili. Al suo interno, i ragazzi svolgono le attività quotidiane insieme ai volontari di tutte le età creando un clima di serenità. Tra i vari servizi, l’attività comprende anche la mensa e l’assistenza per minori e adulti seguita da personale qualificato. Ogni anno la cooperativa organizza delle raccolte fondi offrendo prodotti di qualità confezionati direttamente dai volontari; in particolare, nel periodo natalizio, viene allestito e gestito il negozio “la Bottega di Natale”, situato in Galleria San Donnino 20, che quest’anno è aperto fino al 31 gennaio.

Foto 2 di 2



I volontari all’interno del negozio, dopo aver spiegato la difficoltà nel reperire nuovi volontari per l’associazione in tempo di Covid, raccontano come si lavora all’interno dell’esercizio in questo periodo: “Siamo soddisfatti che i nostri compratori abbiano capito l’importanza della mascherina e del gel, non si lamentano dell’aspettare fuori, perché possiamo accogliere solo una persona alla volta; uno dei vantaggi nello stare in una galleria è che siamo protetti dalla pioggia. Per quanto riguarda l’affluenza noi viviamo, essenzialmente, col viavai delle persone in galleria. Col fatto che le attività vicine chiudono verso le 18 c’è meno passaggio, cosa che per noi è fondamentale non essendo in una strada dove c’è della viabilità. Siamo però fortunati perchè abbiamo delle persone che acquistano da noi da tanti anni e che ci tengono a voler contribuire per una buona causa.”

Presso il negozio vengono offerti molti articoli per la casa a tema natalizio e non: porcellane, oggetti in vetro, piccoli arredi, lampade, stoviglie, cornici, addobbi, asciugamani, luci di natale e molto altro. Tutto l’incasso sarà devoluto a sostegno della cooperativa.