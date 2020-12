Un Natale decisamente in grigio, con piogge e nebbie, e una tregua di sole prevista per il giorno di S. Stefano, quando è atteso un sensibile calo delle temperature. Ed è assai probabile il ritorno della neve anche a quote relativamente basse.

Per la vigilia di Natale le previsioni Arpae indicano cieli nuvolosi con foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di pianura e possibilità di locali pioviggini. Addensamenti più consistenti su rilievi dove, sulle aree di crinale, saranno possibili piogge, localmente anche a carattere di rovescio.

Temperature massime in aumento in particolare sul settore centro-orientale per venti di ricaduta da rilievi, valori compresi tra 9 e 16 gradi.

Il 25 dicembre il meteo prevede un peggioramento con cielo molto nuvoloso o coperto al mattino; nuvolosità a carattere più irregolare al pomeriggio in pianura mentre addensamenti più compatti permarranno in prossimità dei rilievi appenninici. Al mattino sono previste deboli precipitazioni, sparse che tenderanno ad intensificarsi nel pomeriggio e ad interessare l’intero territorio, possibilità di rovesci in serata. Sui rilievi la quota neve, inizialmente superiore a 1500 m, è prevista in repentino calo nel pomeriggio fino ai 400 m. La neve localmente potrà arrivare, associata ai rovesci più intensi anche in pianura, mista ad acqua, in serata-notte.

Temperature in netto calo, con valori minimi previsti in serata intorno a 5 gradi nei capoluoghi.

Il giorno di Santo Stefano torna il sole accompagnato dal freddo: ampie schiarite sulla nostra provincia ma anche gelate estese con termometro in picchiata, temperature minime comprese tra -5 e -3 gradi.