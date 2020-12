Natale in ‘rosso’, vertice Stato – Regioni su nuove limitazioni. Conte incontra i capidelegazione

Natale in ‘rosso’? Il confronto è ancora aperto sulle nuove limitazioni che il Governo intende adottare per limitare i contagi, in occasione delle festività natalizie.

Nella giornata di oggi si terranno due incontri per fare il punto della situazione e cercare di trovare una linea condivisa. Prima il vertice Stato – Regioni sulle nuove misure restrittive e sul piano vaccini. In tarda mattinata, poi, il premier Giuseppe Conte incontrerà i capi delegazione della maggioranza.

Gli scenari possibili sono due: o estendere la zona rossa a tutto il territorio nazionale, in occasione delle festività, oppure adottare restrizioni più soft, da zona arancione sempre nelle giornate di festa.